Incendio nel portico di casa, i vigili del fuoco evitano il peggio

L’incendio in una casa di Fiume Veneto.

Alle ore 3.40 circa del 29 febbraio 2024 i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata da un’ulteriore squadra e l’autoscala giunte dalla sede centrale, a Fiume Veneto per l’incendio sviluppatosi in un portico accostato ad una casa.

All’arrivo sul posto delle squadre le fiamme avevano coinvolto parte della legna, accatastata nelle immediate vicinanze del sottoportico, e stavano lambendo le travi in legno della copertura dell’abitazione. L’intervento dei Vigili del fuoco è valso ad evitare la propagazione dell’incendio al tetto della struttura abitativa e ad un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze del sottoportico. La famiglia residente nella casetta interessata dall’ incendio è uscita autonomamente dal proprio alloggio prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

Terminate le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti andate a fuoco e alla messa in sicurezza di tutto l’alloggio. Terminato l’intervento dei Vigili del fuoco la famiglia residente nella casetta interessata dall’incendio ha potuto fare rientro nel proprio alloggio. Sul posto anche i carabinieri.