Due incendi distinti a breve distanza nella frazione di Oseacco.

Incendio questa notte nella frazione di Oseacco a Resia dove, le fiamme hanno avvolto un capanno in legno e un’auto parcheggiata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Gemona e i carabinieri.

L’incendio ha coinvolto una Renault Partner parcheggiata e un capanno in legno situato poca distanza, ma abbastanza lontani da escludere un’origine connessa delle fiamme. Proprio questo, insieme alle prime informazioni raccolte dalle autorità suggeriscono che potrebbe trattarsi di un incendio doloso, ma al momento le indagini sono ancora in corso per determinare con certezza le cause dell’evento.

Ciò che solleva maggiori interrogativi è il fatto che il veicolo e il capanno appartengano a proprietari diversi, rendendo più complesso comprendere un eventuale movente dietro l’incendio. La struttura in legno, al momento dell’incendio, era fortunatamente vuota e non si rilevano feriti.