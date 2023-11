Incendio sul tetto, in fiamme la canna fumaria

L’incendio a Mariano del Friuli.

Poco dopo le 18.20 di oggi, 28 novembre 2023, la sala operativa del comando di Gorizia ha ricevuto una segnalazione per il sospetto incendio tetto di un’ abitazione a Mariano del Friuli.

Immediatamente, dalla sede centrale, è stata inviata sul posto una squadra supportata dall’autoscala. Giunti sul posto i Vigili del fuoco, a scopo precauzionale, hanno fatto uscire dal proprio alloggio i proprietari di casa, una villetta a schiera di due piani fuori terra, e saliti sul tetto con l’autoscala hanno constatato che si era incendiata la canna fumaria.

L’intervento dei Vigili del fuoco è valso ad estinguere l’incendio prima che si propagasse al tetto in legno dell’abitazione, spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza di tutta l’abitazione che è terminata con la verifica strumentale in tutti i locali per controllare che in qualche stanza non vi fossero residui nocivi dei prodotti della combustione. Terminate le operazioni i proprietari di casa hanno potuto rientrare nel proprio alloggio.