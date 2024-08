Incendio sul monte Folchiar, sul posto anche gli elicotteri

Incendio questo pomeriggio a Trasaghis, sul monte Folchiar.

Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Folchiar, situato nel territorio comunale di Trasaghis, provocando grande apprensione tra i residenti e le autorità locali. Le fiamme, che hanno iniziato a propagarsi rapidamente nelle prime ore del pomeriggio, hanno richiesto un immediato intervento dei Vigili del Fuoco, i quali sono al lavoro senza sosta dalle 13:30.

Per contrastare l’avanzata delle fiamme, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco a terra, sono stati mobilitati anche gli elicotteri antincendio, i quali stanno operando per domare il fuoco dall’alto. L’utilizzo degli elicotteri si è reso necessario vista l’ampiezza dell’area coinvolta e la difficoltà di accesso per i mezzi di terra.