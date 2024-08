Le riprese del film L’angelo infelice.

Il film “L’angelo infelice” del regista Paolo Strippoli – tra i più giovani e interessanti registi horror del nostro paese – prodotto da Fandango e distribuito da Vision Distribution sarà girato in Friuli Venezia Giulia.

Il primo ciak è previsto per venerdì 23 agosto e le riprese si protrarranno fino a ottobre 2024. Le località che saranno toccate dal set – allestiti in esterni e interni – sono: Tarvisio, Malborghetto, Pontebba e, per la prima volta, Sappada. La produzione del lungometraggio è sostenuta da un contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG a valere sul Film Fund 2023, oltre che dal Ministero della Cultura.

Dopo “A Classic Horror Story” e “Piove”, Paolo Strippoli torna sul set con questo nuovo progetto la cui sceneggiatura ha vinto nel 2019 il prestigioso Premio Solinas “perché attraverso una narrazione di genere sospesa e carica di mistero gli autori tratteggiano la figura perturbante di un angelo innocente e mostruoso difficile da dimenticare. E affrontano così il tema del dolore, come pena ma anche come tappa ineludibile della vita di ognuno di noi”.

La trama del film.

Il film racconta di un insegnante dal passato doloroso che si trasferisce in un comune di montagna, in cui regna una serenità inscalfibile. Ben presto, scoprirà che dietro l’apparente serenità si cela un inquietante segreto. Gli abitanti del paese alleviano, infatti, le proprie sofferenze affidandole a Matteo Corbin, un adolescente introverso, ritenuto da tutti un angelo. Si crede che basti un suo abbraccio per essere liberati da ogni pena. L’insegnante, mosso da compassione, si impegna a sottrarre il ragazzo all’abuso collettivo, ma presto sarà l’intera comunità a dover essere salvata dal suo stesso “angelo”.

Chi è Paolo Strippoli.

Paolo Strippoli è nato a Corato, Bari, nel 1993. Si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dopo essersi laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università La

Sapienza. Nel 2019 vince il premio Franco Solinas al Miglior Soggetto con il film L’angelo infelice. Nel 2020, ha diretto il film originale Netflix A Classic Horror Story, insieme a Roberto De Feo, vincendo il premio per la miglior regia al 67° Taormina Film Festival. Nel 2022 è uscito al cinema il suo secondo film da regista, l’horror psicologico Piove, presentato in concorso a Sitges, Fantastic Fest e Alice Nella Città.