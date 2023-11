In fiamme la camera da letto dell’appartamento: 3 persone intossicate

Incendio nella notte a Trieste.

Poco dopo le 3.30 di questa notte, 15 novembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre l’autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale, per l’incendio di un appartamento al sesto e ultimo piano di uno stabile sito in Viale dei Campi Elisi a Trieste.

Giunti in pochi minuti sul posto i Vigili del fuoco hanno notato che da una finestra dello stabile stavano uscendo fiamme, le squadre hanno raggiunto l’appartamento interessato dall’incendio sia esternamente, utilizzando l’autoscala, che dall’interno dello stabile utilizzando le scale del condominio; hanno verificato che all’interno dell’appartamento, dove stava bruciando la camera da letto, non vi fossero persone intrappolate e hanno iniziato le operazioni di spegnimento durante le quali hanno rinvenuto e portato in salvo, affidandolo ad una parente dei proprietari dell’alloggio andato a fuoco, un gatto.

Tre persone due donne e uomo, uscite autonomamente dallo stabile, che avevano inalato i fumi prodotti dalla combustione sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate, due in codice giallo e una in codice rosso all’ospedale di Cattinara, a Trieste.

Durante le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno fatto evacuare, a scopo cautelativo, tutte le persone presenti nello stabile. Spento l’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’appartamento interessato dall’incendio e di tutto lo stabile. Terminate tali operazioni e dopo una verifica strumentale, atta a verificare che nei vari appartamenti non vi fossero dei residui di gas della combustione, le persone che erano state evacuate hanno potuto rientrare nei propri alloggi.

L’alloggio interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile.