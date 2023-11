Furto a Martignacco.

Un furto per un valore di circa 5mila euro è stato messo a segno ieri martedì 14 novembre a Martignacco, in un’abitazione di via San Daniele.

Secondo il racconto del padrone di casa, un 44enne di origine straniera che ha denunciato il fatto alla Radiomobile di Udine arrivata sul posto, ignoti sono riusciti a penetrare nell’abitazione, attorno alle 19.30 e senza apparente effrazione, mentre in casa c’era solo il figlio, che stava dormendo.

Hanno narcotizzato il cane e lo hanno chiuso in taverna, per agire indisturbati e portare via orologi e gioielli per circa 5 mila euro. I carabinieri stanno portando avanti le indagini per chiarire quanto avvenuto.