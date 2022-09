L’uomo è caduto sul marciapiede.

I Vigili del Fuoco di Pordenone, transitando in via Interna nei pressi della sede del Comando, sono intervenuti per soccorrere un uomo caduto accidentalmente sul marciapiede.

La squadra si è attivata subìto per prestare i primi soccorsi applicando le tecniche di primo soccorso sanitario con le quali sono formati tutti i Vigili del fuoco. Contestualmente è stato richiesto il personale sanitario tramite la sala operativa, che una volta sul posto, si è occupato del malcapitato. L’uomo ha riportato solo lievi traumi.