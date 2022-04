L’incidente mortale questa mattina sulla A4.

Tragico incidente questa mattina intorno alle 5 e 30 sulla A4 dove un 33enne di Spilimbero, Diego Inversi, è morto sul colpo. E’ accaduto poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione Trieste.

Violentissimo lo scontro tra l’auto e un camion: per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, come accertato dal medico del Suem. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da San Donà, Mestre e Motta di Livenza che hanno messo in sicurezza i mezzi.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Presente anche la polizia stradale per i rilievi del sinistro e il personale autostradale.

(Visited 255 times, 1.965 visits today)