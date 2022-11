L’incidente in A4.

Incidente in A4 poco prima delle 18, nel tratto tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro, in direzione Trieste. Coinvolti due mezzi pesanti e un’auto.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito, ma fortunatamente in maniera lieve. Per consentire l’arrivo dei soccorsi e la rimozione dei mezzi è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia.