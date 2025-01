Finisce nel fosso per evitare un’auto: vigile del fuoco in ospedale

L’incidente ieri sera ad Aiello del Friuli, nella frazione di Joannis.

Incidente ieri sera nella frazione di Joannis, nel comune di Aiello del Friuli, dove un vigile del fuoco è rimasto ferito finendo nel fossato per evitare un’auto. Il pompiere si stava dirigendo con la macchina di servizio verso Cividale del Friuli quando un’auto, secondo le prime ricostruzioni, gli avrebbe improvvisamente tagliato la strada.

Nel tentativo di evitare l’impatto e salvaguardare la sicurezza degli altri automobilisti, il vigile del fuoco ha sterzato bruscamente, perdendo il controllo del veicolo e finendo in un fosso. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione, anche se è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 per accertamenti precauzionali. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.