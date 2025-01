I Controlli sulle strade di Udine.

La Polizia di Stato di Udine, nella serata del 18 gennaio scorso ha messo in atto un articolato programma di controlli stradali, lungo un itinerario di collegamento tra la citta di Udine e la viabilità autostradale, finalizzato alla repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica.

A distanza di poco più di un mese dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada, gli automobilisti sembrano esser più prudenti e responsabili alla guida, almeno per quel che concerne l’assunzione di sostanze alcoliche.

Gli agenti di Polizia Stradale, durante l’espletamento dei servizi di controllo, hanno riscontrato maggior consapevolezza da parte dei conducenti circa i rischi connessi alla guida sotto l’effetto dell’alcol, nonché maggiore informazione e conoscenza.

Il bilancio dei controlli.

Il bilancio del servizio è stato proficuo: degli 80 conducenti sottoposti a controllo etilometrico, nessuno ha superato la soglia minima prevista dal Codice della Strada, ovvero la soglia dello 0,5 g/l.

Il dispositivo ha avuto un risvolto positivo anche sotto il profilo della prevenzione e dell’informazione: sono state tantissime infatti le domande e le curiosità degli utenti della strada sulla nuova normativa e sulle sanzioni in cui si può incorrere in caso di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, in caso di utilizzo dello smartphone o di mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Ebbene, nel rammentare a tutti che su strada il fattore umano e i comportamenti di ciascuno di noi assumono un’importanza fondamentale, l’indicazione che pare emergere dall’analisi dei dati del primo periodo post riforma è quella per cui gli standard di sicurezza stradale sono tutti tendenzialmente in miglioramento e soprattutto che la sicurezza sulle strade è diventata motivo di confronto e discussione quotidiana tra le persone: siamo veramente sulla buona strada.