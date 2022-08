Violento incidente ad Amaro, scontro tra un trattore e un’auto

L’incidente poco prima delle 12 ad Amaro.

Violento incidente ad Amaro, sulla statale 52 Carnica, nei pressi dello svincolo per la A23. A scontrarsi, poco prima delle 12, sono stati un trattore e un’autovettura.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e dei veicoli. Per consentire le operazioni la strada è chiusa in entrambe le direzioni e si registrano code e disagi per la viabilità.