Una raccolta fondi per la famiglia di Daniele, morto nell’incidente in Austria

La raccolta fondi degli allevatori del Fvg.

La grande famiglia degli allevatori friulani si stringe attorno alla famiglia di Daniele Del Negro, il 42enne morto domenica in un incidente stradale, che a Paularo guidava l’azienda agricola Stelutes Alpines.

L’associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia si è subito attivata per andare in aiuto della famiglia nella gestione dell’allevamento di capre e del relativo piccolo caseificio aziendale di cui si sono fatti carico alcuni allevatori della zona finché non sarà trovata una soluzione stabile.

Parallelamente, l’associazione ha anche attivato una raccolta fondi per sostenere la famiglia Del Negro. Chiunque volesse partecipare può farlo utilizzando l’Iban IT 11 U 01030 63750 00000 2343217 con la causale “Donazione famiglia Del Negro Daniele”.