Incidente tra auto e bici a Prata di Pordenone.

A Prata di Pordenone nella prima serata di ieri, domenica 25, incidente stradale con il coinvolgimento di un ciclista e di una vettura in via Concina. Nell’impatto è rimasta ferita la persona che stava pedalando in sella alla bici. Sul posto sono stati inviati gli equipaggi di un’ambulanza e di un’automedica provenienti da Pordenone e l’elisoccorso.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con ferite non gravi. Attivati i vigili del fuoco e la forza pubblica.