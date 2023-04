Incidente tra due auto a Torviscosa: due persone ferite

L’incidente nel pomeriggio a Torviscosa.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Torviscosa, di fronte al campo sportivo, tra viale ex Platani e località Fornelli di Sotto. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo fronto laterale.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

Il personale sanitario ha preso in carico le due persone per cui è stato disposto il trasporto in ambulanza all’ospedale di Palmanova per la cura di ferite non gravi.