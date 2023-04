Conto alla rovescia a Udine per il ritorno del Ceghedaccio

L’appuntamento venerdì 21 aprile con il Ceghedaccio.

Parafrasando il titolo di una delle più celebri pellicole musicali di sempre, sale in regione la “febbre del venerdì sera”. Torna, infatti, la festa più attesa della regione, il Ceghedaccio. Un appuntamento, in programma venerdì 21 aprile, che si appresta nuovamente a colorare, trasformandolo in una grande discoteca, il padiglione 6 della Fiera di Udine con anche un’ampia area esterna provvista di corner drink & food per godersi la festa all’aria aperta.

Non una serata come le altre comunque. Perché il grande evento capace di richiamare ad ogni occasione migliaia di appassionati della musica anni ’70, ’80 e ’90, rientra nel ricco programma di eventi voluti per festeggiare i 30 anni di carriera del Ceghedaccio. Alla festa, infatti, si aggiungerà a brevissimo un libro ricco di foto, aneddoti, storie, racconti e ricordi lunghi 30 anni e che racconterà la manifestazione attraverso chi quell’esperienza l’ha vissuta, ovvero il pubblico. A ottobre, invece, salperà, è proprio il caso di dire, la crociera del Ceghedaccio, una piccola vacanza a bordo della moderna ed elegante Costa Favolosa pronta a partire il 26 ottobre da Savona alla volta di un viaggio che toccherà in cinque giorni Barcellona e Marsiglia.

La festa alla Fiera

Ma eccolo, intanto, il consueto appuntamento primaverile con il dance floor. Il 21 aprile, come tradizione vuole, all’interno, ma anche all’esterno del padiglione 6 della Fiera di Udine va in scena infatti una nuova “puntata” della serata Ceghedaccio. Anche qui, la corsa per accaparrarsi i biglietti, è iniziata, segno tangibile dell’affetto che il pubblico di giovani e meno giovani dimostra ancora una volta nei confronti della manifestazione.

Dietro alla consolle, con una produzione scenografica da grande concerto e con effetti speciali, ci sarà come sempre l’istrionico Renato Pontoni. A lui il compito di far suonare i dischi, rigorosamente in vinile e selezionati dalla sua collezione di oltre 20 mila titoli, facendo ballare il pubblico sulle note dei più grandi successi di sempre, da Falco ai Culture Club, dai Duran Duran a Michael Jackson, dagli, Wham agli Abba, passando per Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Corona, Snap e tanti altri ancora.

Rigoroso, come sempre, il format della festa a firma di Renato e Carlo Pontoni e capace di coniugare sicurezza, passione per il vintage e le moderne tecnologie. Dopo la cena buffet alle 20 su prenotazione, spazio alla musica a partire dalle 21.30fino all’1.30, passando per gli immancabili lenti di mezzanotte e per le canzoni live.