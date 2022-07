L’incidente a Udine.

Incidente questa mattina a Udine. Per cause ancora in corso di accertamento tre auto si sono scontrate in via San Paolo, all’altezza del Centro Commerciale Discount.

Coinvolte una Fiat Panda, una Hyundai e una Volkswagen Golf: quest’ultima a causa dell’impatto si è ribaltata. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto e della zona dell’incidente.