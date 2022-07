Si ribalta con l’auto piena di birre colpendo due macchine parcheggiate

Gli accertamenti sull’incidente avvenuto questa mattina a Udine.

Sono in corso gli accertamento sull‘incidente avvenuto questa mattina in via San Paolo a Udine che ha coinvolto tre veicoli.

Secondo le prime ricostruzioni la Volkswagen Golf avrebbe colpito le altre 2 auto parcheggiate, una Fiat Panda e una Hyundai, e poi si è ribaltato. Il conducente avrebbe riferito che a causare l’incidente è stato un colpo di sonno ma, vista anche la grande quantità di birre trovate nell’abitacolo, le forze dell’ordine hanno provveduto ad eseguire l’alcoltest: i risultati non sono stati ancora comunicati.