L’incidente questa mattina sull’autostrada A4.

Sta defluendo sulla corsia di emergenza dell’autostrada il traffico rimasto bloccato a seguito dell’incidente in A4 tra Meolo e San Doná in direzione Trieste. Autostrada Alto Adriatico ha attivato un furgone frigo per distribuire bottigliette d’acqua a chi si trova in fondo alla coda.

L’incidente.

Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso dalle 8:30 di sabato 10 agosto per un incidente stradale sull’autostrada A4 in direzione Trieste, poco prima del casello di San Dona’-Noventa (VE),

Il bilancio dell’incidente è di 9 mezzi coinvolti e 9 feriti. I vigili del fuoco accorsi da San Donà, Mestre e Treviso con tre autopompe e un’autogrù, hanno provveduto ad estrarre tre persone rimaste bloccate tra le lamiere delle auto. Altre sei le persone ferite. Tutti i coinvolti sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Due persone ferite in maniera grave sono state elitrasportate in ospedale.

Il personale della Concessionaria insieme ai soccorsi meccanici sta provvedendo a rimuovere gli ultimi mezzi incidentati prima di riaprire l’intera carreggiata. Nel frattempo rimane ancora attiva l’uscita obbligatoria a Meolo per chi proviene da Venezia.

Il traffico sull’autostrada A4