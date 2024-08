Inseguimento venerdì sera sulla A23: il conducente era ubriaco.

Durante la tarda serata di venerdì folle inseguimento lungo l’autostrada A23 nel tratto da Tarvisio verso Udine. Erano circa le 22 quando una pattuglia della Polizia Stradale di Amaro in servizio di vigilanza, nei pressi di Moggio Udinese ha intercettato una Mini Cooper che stava procedendo con andatura irregolare.

Quando gli Agenti stanno per affiancare il veicolo ed intimare l’alt, il conducente ha finto di accostare ma poi è ripartito bruscamente iniziando una fuga a velocità elevatissima, che è stata interrotta dopo oltre 30 chilometri quando gli stessi operatori sono riusciti a bloccare in sicurezza il mezzo. Il conducente sottoposto alla prova etilometrica è risultato positivo con valori che superano due volte il limite consentito. Numerose poi le violazioni amministrative che gli sono state elevate per le pericolose manovre al fine di evitare il controllo, e sono in corso verifiche sulla titolarità della patente di guida estera non esibita.

I controlli nella settimana di ferragosto.

Resta intensa in questo fine settimana da bollino nero l’attività della Polizia di Stato sulle nostre strade e autostrade anche sotto il profilo delle verifiche psicofisiche dei conducenti alla guida.

Per garantire tali obiettivi e salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada la Polizia di Stato continuerà a monitorare tale fenomeno, predisponendo durante il periodo di ferragosto ed i prossimi fine settimana estivi ulteriori e mirati controlli nella località balneare e lungo l’autostrada A4 ed A23.