L’incidente sull’autostrada A23.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A23 in direzione nord, poco prima dell’uscita di Udine Sud. Coinvolta un’auto che, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto violentemente contro il guard rail.

A causa dello scontro si registrano rallentamenti in autostrada, mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso.