Incidente sull’autostrada A28, perde il controllo dell’auto e si ribalta: soccorsa una donna

L’incidente lungo l’autostrada A28.

Incidente ieri sera intorno alle 22 e 30 sull’autostrada A28 tra Cimpello e Pordenone all’altezza dogana, in direzione Conegliano. Una donna di circa 35 anni ha perso il controllo della propria auto ribaltandosi su un fianco al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza proveniente da Azzano Decimo, l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. I Vigili del fuoco hanno supportato e assistito il personale sanitario nelle operazioni di imbarellamento della conducente che era uscita autonomamente dell’abitacolo.

La donna è stata presa in carico dal personale medico, infermieristico e trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile e cosciente. I vigili del fuoco hanno quindi proceduto alla messa in sicurezza della zona e del veicolo.