Paura all’Air Show, rischia di annegare nelle acque di Lignano

Una persona ha rischiato di annegare nelle acque di Lignano.

Una persona che ha rischiato di annegare è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi dal personale medico infermieristico a Lignano Sabbiadoro all’altezza Ge.Tur, ai confini del perimetro della manifestazione Air Show, area gestita interforze dal Gos.

Nella missione di soccorso sanitario in emergenza, ha operato il personale medico infermieristico della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia, attiva nella località balneare con la Centrale mobile cooperativa Sores attivata e operativa da oggi nella località balneare, in stretto coordinamento con gli infermieri della centrale generale Sores che ha sede a Palmanova.

Sul posto è stato inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Lignano e l’equipaggio di un’automedica dedicata specificatamente all’evento.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico in spiaggia, per una primissima stabilizzazione, e quindi trasportata al Punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro. Nel frattempo gli infermieri Sores della centrale generale hanno attivato l’elisoccorso pronto a trasportare la persona in un ospedale hub del Friuli Venezia Giulia.