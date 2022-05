L’incidente sull’A4.

Incidente questa mattina poco dopo le 6 sull’autostrada A4. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto si è ribaltata all’altezza di San Giorgio di Nogaro.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un elicottero ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona dell’incidente mentre la polizia ha effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

