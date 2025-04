Incidente sull’autostrada A4: auto si ribalta e prende fuoco

Incidente questo pomeriggio sulla A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana.

Incidente intorno alle 14:50 sull’autostrada A4 (Venezia-Trieste) nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana al chilometro 471. E’ successo in direzione Venezia poco dopo il ponte sul fiume Stella all’altezza del comune di Rivignano-Teor.

Il veicolo coincolto si è ribaltato e ha preso fuoco. I due occupanti dell’abitacolo sono riusciti a mettersi in salvo prima che l’auto prendesse fuoco. All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, l’autovettura era capottata a centro carreggiata e avvolta dalle fiamme. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto ad estinguere il veicolo in fiamme per poi procedere alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro. Il bilancio è di una persona ferita per le contusioni a seguito del sinistro. Sul posto 118, vigili del fuoco, elisoccorso e personale di Autostrade Alto Adriatico.

A causa di danneggiamenti all’asfalto dovuti all’incendio sono state chiuse le corsie di marcia e di sorpasso. Nel tratto (per chi proviene da Udine/Trieste) si registrano quasi due chilometri di rallentamenti. È possibile procedere sulla terza corsia, ma la Concessionaria autostradale consiglia l’uscita a San Giorgio di Nogaro.