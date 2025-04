Codice della strada, monopattini e Daspo: la polizia locale del Fvg si incontra a Lignano

Incontro di formazione per la polizia locale a Lignano.

Oltre un centinaio di Agenti della Polizia Locale di tutta la regione si sono dati appuntamento al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, per partecipare a un incontro formativo incentrato sulle novità in materia di Codice della strada e Codice penale, in particolare per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, o sotto l’effetto di sostanze e il reato di abbandono di animali su strada.

E’ stata anche l’occasione per parlare della normativa sui monopattini, veicolo particolarmente in voga in una località turistica e dell’applicazione del Daspo urbano che, per altro, il Comune di Lignano Sabbiadoro ha introdotto, con apposito regolamento. dall’anno scorso.

Presieduto dal Commissario Capo, Alessandro Bortolussi Comandante della Polizia Locale di Lignano, coadiuvato dal relatore Stefano Giampaolo che si occupa di alta formazione per la Polizia Locale, il convegno ha visto la partecipazione in apertura dei lavori dell’Assessore comunale alla Polizia Locale, Liliana Portello.

Dopo un’illustrazione degli aspetti principali introdotti con la riforma del Codice della Strada e, in particolare, sulle modifiche operative, l’attenzione dei partecipanti si è spostata sull’attuazione delle corrette procedure in caso di accertamento dello stato di ebbrezza e della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulle modalità di rilevazione dei sinistri stradali, sull’applicabilità delle sanzioni, sulla nuova disciplina della sospensione breve della patente di guida e sulla normativa che riguarda la circolazione sui monopattini.

“Siamo molto soddisfatti per l’alta adesione a un importante momento di confronto e approfondimento tra addetti ai lavori – è il commento dell’Assessore alla Polizia Locale, Liliana Portello – . Questo tipo di attività formativa è fondamentale per il raggiungimento di un buon livello di preparazione dei nostri Agenti per il ruolo di responsabilità che hanno“.