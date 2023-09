Perde il controllo dell’auto e si ribalta, 4 feriti: uno è grave

L’incidente questa mattina in via Miramare a Barcola.

Incidente questa mattina intorno alle 6 e 30 in Viale Miramare a Barcola. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la persona alla guida di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro alcune auto in sosta che poi si è ribaltato su un fianco. Quattro le persone rimaste ferite.

I Vigili del fuoco di Trieste giunti sul posto, hanno trovato una vettura cappottata su un fianco con una persona bloccata all’interno. I pompieri hanno provveduto a stabilizzare l’autovettura e, rimuovendo i sedili hanno estratto il ferito che è stato preso in carico dal personale sanitario. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di tre ambulanze e quello di un’automedica. Il personale medico infermieristico ha preso in carico quattro persone che sono rimaste coinvolte nell’incidente e che sono rimaste ferite: tre sono state trasportate all’ospedale di Cattinara di Trieste in codice giallo, una è stata trasportata all’ospedale di Cattinara in codice rosso, priva di sensi, con l’ambulanza con l’equipe dell’automedica a bordo.