Trovato con la bici in un fossato, rianimato dai sanitari: 46enne gravissimo

L’uomo è stato soccorso ieri intorno alle 23 a Roveredo in Piano.

Un uomo di 46 anni di età è stato soccorsoieri, intorno alle 23, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale, le cui cause sono in corso di accertamento.

È successo in via XX Settembre a Roveredo in Piano. È stato segnalato in un fosso a bordo strada, dove è finito a seguito di un incidente – apparentemente autonomo -, mentre pedalava in sella a una bici. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, quello dell’automedica e l’elisoccorso. Attivati anche i volontari della squadra comunale di Protezione civile di Pordenone, a supporto, per quanto di competenza, per il trasporto della equipe medica dell’elisoccorso dal luogo di atterraggio del velivolo sanitario al luogo dove si è verificato l’incidente. Attivati anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Giunto sul posto, il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo, trovato in arresto cardiocircolatorio per le gravi ferite riportate nella caduta. Sono state avviate le manovre salvavita, di rianimazione cardiopolmonare. Il suo cuore ha ripreso a battere. Quindi il trasporto con l’ambulanza, con l’equipe dell’elisoccorso a bordo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni, non trasportabile con l’elicottero, instabile e incosciente. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Pordenone.