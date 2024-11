L’incidente questa sera a Bicinicco.

Incidente poco prima delle 19.30 di questa sera in Via Lavariano a Bicinicco dove un’auto è uscita di strada, terminando la sua corsa cappottata in un canale con dell’acqua ai bordi della carreggiata.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano la persona, che al momento dell’incidente si trovava alla guida del veicolo, era già uscita autonomamente dal mezzo incidentato e segnalava ai soccorritori che all’interno dell’autovettura c’era ancora il cane. I Vigili del fuoco, indossati i dispositivi di protezione individuale adeguati al caso, hanno raggiunto l’autovettura e sono riusciti a salvare l’animale, impaurito ma vivo.

Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, il personale sanitario e i Carabinieri.