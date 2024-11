Incendio a Maniago, le fiamme distruggono un laboratorio artigianale

Incendio questa sera a Maniago.

Dalle ore 18 circa i Vigili del fuoco di Pordenone stanno intervenendo con 3 squadre, 5 autobotti, 1 autoscala e il funzionario di guardia per l’incendio di uno stabile adibito a laboratorio artigianale a Maniago.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato un incendio che aveva già coinvolto tutto lo stabile e anche il tetto in legno, hanno immediatamente iniziato le operazioni di contenimento dell’incendio riuscendo ad evitare la propagazione delle fiamme alle case adiacenti al laboratorio. Una volta spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica delle parti bruciate e la messa in sicurezza dello stabile e dell’area circostante.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto anche i Carabinieri