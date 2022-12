Incidente nel bosco, anziano travolto da un albero

L’uomo è stato travolto da un’albero nei boschi di Montereale Valcellina.

Un uomo di circa 75 anni è rimasto riferito a seguito di un incidente accaduto nei boschi di Montereale Valcellina: mentre tagliava una pianta, l’albero lo ha travolto colpendolo alla gamba.

Le persone che erano con lui in quel momento hanno tentato di trasportarlo in automobile in pronto soccorso.

Resosi conto che la lesione che aveva riportato era particolarmente grave, hanno chiamato il Nue112 e questa sala di primo livello ha transitato subito la chiamata alla sala operativa della Sores. Immediato l’invio da parte degli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria di una ambulanza proveniente da Maniago e di una automedica proveniente da Pordenone.

L’uomo, che ha riportato una grave lesione a una gamba, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Pordenone Santa Maria degli Angeli di Pordenone.