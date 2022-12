Incidente domestico questo pomeriggio a Codroipo.

Un uomo è rimasto gravemente ustionato questo pomeriggio a seguito di un incidente domestico accaduto a Rividischia di Codroipo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito da un ritorno di fiamma.

Dopo una chiamata di aiuto al Nue112, questa sala di primo livello ha transitato immediatamente la telefonata alla centrale Sores e gli infermieri hanno l’ambulanza da Codroipo e l’elisoccorso. L’uomo ha riportato gravissime ustioni su gran parte del corpo. Per lui è stato disposto l’immediato trasferimento in ospedale in codice rosso. Ferita in maniera lieve anche una seconda persona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri di Codroipo. Al momento le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.