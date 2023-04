L’incidente ha coinvolto due camion tra il Nodo di Portogruaro e San Stino.

Poco dopo le 18 di oggi, martedì 4 aprile, è stato chiuso il tratto dell’autostrada compreso tra Nodo di Portogruaro – San Stino in direzione Venezia a causa di un incidente tra due camion.

Nel sinistro uno dei mezzi ha perso il carico da pittura per interni. Lo sversamento del materiale ha richiesta l’intervento di una ditta specializzata per la bonifica della sede stradale. Per consentire queste operazioni è stato chiuso il tratto compreso l’allacciamento A28/A4 in immissione verso Venezia.