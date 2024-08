Incidente in A4.

Autostrade Alto Adriatico ha attivato la chiusura dell’ingresso allo svincolo di San Doná di Piave in direzione Trieste e conseguentemente sta provvedendo a eseguire l’uscita obbligatoria a San Doná per chi proviene da Venezia sulla A4 a causa di un incidente fra tre mezzi pesanti.

Il tamponamento è avvenuto verso le 14 di oggi giovedì 29 agosto al chilometro 427 nel tratto tra San Doná – Cessalto sulla tratta in direzione Trieste. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco, 118 e personale di Autostrade Alto Adriatico. Non risultano feriti. È in corso la rimozione dei mezzi che occupano, a seguito dell’urto, entrambe le corsie di marcia, per ripristinare la circolazione che risulta attualmente bloccata da Meolo a Cessalto.