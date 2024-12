L’incidente nella serata di oggi in via Carpeneto a Campoformido.

Incidente nella serata di oggi a Campoformido. Per cause in corso di accertamento un’auto con a bordo tre persone si è ribaltata in via Carpeneto.

Sul posto sono subito intervenuti soccorritori con un’ambulanza della Sogit e l’automedica che ha prestato le prime cure alle persone ferite: uno dei tre è stato trasportato in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante per evitare ulteriori pericoli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.