Scontro sulla statale di Campoformido: gravissimo un motociclista

L’incidente questo pomeriggio a Campoformido.

E’ gravissimo il motociclista coinvolto in un incidente a Campoformido nel tardo pomeriggio di oggi. Intorno alle 18 e 30 la moto, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto sulla strada statale 13.

Dopo lo scontro con l’auto il motociclista è caduto violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al centauro, l’hanno trasferito all’ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Campoformido per i rilievi.