Incidente a Campoformido e a San Daniele.

Tre persone sono state soccorse intorno alle 22 di ieri dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo via Campoformido, a Basaldella di Campoformido, dove per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate due auto in un impatto frontale.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’ambulanza proveniente da Udine sud e l’automatica proveniente da Udine. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Le tre persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate una in codice giallo e due in codice verde all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Intorno alle 4 di oggi, 13 febbraio, in via del Lago a San Daniele del Friuli, una vettura è uscita di strada con nessun altro mezzo apparentemente coinvolto. La persona alla guida della auto è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo ed è stata presa in carico dal personale sanitario dell’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di San Daniele del Friuli in codice verde. Attivati dalla centrale i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.