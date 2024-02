L’antica festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso a Udine.

È una delle sette fiere storiche della città, con la sua prima edizione risalente addirittura al 1689: è la Festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso a Udine, un evento amato sia dagli udinesi che dai friulani, indipendentemente dal loro stato sentimentale. Anche quest’anno, le bancarelle animano le vie con le immancabili chiavette e il pane a forma di “8”.

Le origini della festa risalgono al periodo della peste nera che colpì l’Europa nel 1348 e raggiunse anche Udine. Fu in quel tempo che la famiglia dei conti Valentinis eresse nel 1355 la chiesa dedicata al Santo, invocando la sua protezione sulla città. Nel 1513, nel Borgo, nacque la Confraternita di San Valentino, la quale si adoperò per la costruzione di una chiesa più ampia, completata nel 1574.

La tradizione delle chiavette si lega al potere taumaturgico del Santo, invocato contro la peste, l’epilessia, i dolori addominali e gli svenimenti. Quella del pane benedetto (colaz), invece, affonda le radici più profondamente nel passato e si ricollega alla distribuzione delle Sacre Eulogie in occasioni speciali.

Le deviazioni al traffico.

Per consentire lo svolgersi della manifestazione, ovviamente, saranno istituite alcune deviazioni al traffico. In particolare, dalle 00.00 alle 24 di mercoledì 14 febbraio, ci sarà il divieto di transito e di sosta in via Pracchiuso e in Largo delle Grazie.

Divieto di transito (eccetto frontisti) con l’indicazione di strada senza uscita, anche in via San Valentino e in via Tomadini, che diventeranno entrambe a doppio senso di circolazione, ma solo per frontisti e veicoli commerciali per carico e scarico. Infine, divieto di transito anche in via Bersaglio con direzione obbligatoria a destra, verso Piazzale Oberdan/Viale Trieste.

Il programma della Festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso.

Martedì 13 febbraio:

Ore 15.45: Apertura della chiesa di San Valentino.

Ore 16.00: Benedizione del Pane e delle Chiavette.

Ore 17.30: Concerto dell’ensemble “Gli Archi del Friuli e del Veneto” presso la chiesa di S. Valentino.

Mercoledì 14 febbraio:

Attività varie a cura del Gruppo Folkloristico Stelutis di Udin APS e del Gruppo Medioevale di Borgo Pracchiuso APS, oltre al Book Crossing di Via Pracchiuso 85a.

Ore 8.00-12.30 e 14.00-19.30: Apertura della chiesa del Santo con la tradizionale vendita del pane e delle chiavette.