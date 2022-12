L’incidente a Camporosso.

Una persona è rimasta ferita in maniera seria a seguito di un incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Camporosso, nel territorio del comune di Tarvisio, in via Alpi Giulie.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, allertate immediatamente dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, mentre pedalava in sella a una bicicletta si è scontrata con una vettura ed è rovinata malamente al suolo riportando diversi traumi alla parte alta del corpo.

Dopo la chiamata al Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato subito la telefonata alla centrale Sores e gli infermieri hanno inviato sul posto tempestivamente un’ambulanza e l’elisoccorso. La persona è stata trasportata in codice giallo, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.