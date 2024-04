A Gonars la sfida per eleggere “Il Re dei Grigliatori” del Friuli

A Gonars la sfida tra grigliatori.

Preparare la griglia è un’arte (molto apprezzata, tra l’altro) ed è per questo che un gruppo di appassionati ha deciso di organizzare a Gonars una vera e propria sfida tra grigliatori, per eleggere il “Best Grigliaro” del Friuli.

L’appuntamento con il Gonars Grill Contest è per sabato 18 maggio al Parco dei Tigli e chiunque può partecipare: l’iscrizione è gratuita e i partecipanti si sfideranno preparando i loro piatti forti. Tutti i presenti, inoltre, potranno aderire alla giuria popolare, assaggiando le prelibatezze ed esprimendo il loro voto. La giuria “tecnica” e quella popolare eleggeranno il “Best Grigliaro” del 2024.

Ogni partecipante deve provvedere in proprio a tutto il necessario, sono ammesse tutte le tipologie di griglia: bbq, grill, fornacelle per rosticini, etc, funzionanti a legna, carbonella e tutte le griglie a gas solo se munite di Marcatura CE. Alla manifestazione è possibile partecipare come singoli o gruppi; ogni concorrente può partecipare ad una o più categorie e dovrà sottoporre alla giuria un piatto per ogni categoria cui intende partecipare.

Le categorie.

Miglior pollo: il grigliato a base di pollo più buono, classifica tramite voto della giuria scelta. Riconoscimento ai primi 3 classificati.

Migliori costa di maiale: il grigliato a base di costine “Ribs” di maiale più buone, classifica tramite voto della giuria scelta. Riconoscimento ai primi 3 classificati.

Miglior panino: il panino libero più buono, classifica tramite voto della giuria scelta. Riconoscimento ai primi 3 classificati.

Miglior maiale: per il miglior grigliato a base di maiale, classifica tramite voto della giuria scelta. Riconoscimento ai primi 3 classificati.

The Best Grigliaro: vengono valutati elementi quali bontà, estetica della preparazione, dello stand, disponibilità assaggi e non ultima la simpatia del cuoco. Classifica tramite voto popolare e media ponderata nelle categorie. Riconoscimento al primo classificato.

L’evento inizia a mezzanotte, con il ritrovo. I partecipanti possono organizzarsi per i tempi di cottura avendo a disposizione tutto il tempo che intercorre tra l’accensione dei fuochi (dalle 00:30) e l’orario di chiusura assaggi delle giurie (14:30), oltre che distribuire assaggi alla giuria popolare per riceverne il voto a partire dalle ore 10:30 del mattino fino alle 14:30.

Ogni categoria è consegnata ad una distanza di mezz’ora l’una dall’altra, con una tolleranza di 5 minuti. I piatti potranno essere consegnati anche oltre il termine massimo, tuttavia verranno applicati 5 punti di penalità. Orari: Categoria Pollo dalle 11:55 alle 12:05, Categoria Costa di maiale dalle 12:25 alle 12:35, Categoria Panino dalle 12:55 alle 13:05, Categoria Maiale dalle 13:25 alle 13:35.

E al vincitore del Best Grigliaro? Un buono spesa del valore di mille euro, una targa, un grembiule, ma soprattutto la gloria di essere il re dei grigliatori del Friuli.