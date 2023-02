Pauroso incidente a Caneva, l’auto si ribalta più volte e finisce nel campo

L’incidente sulla provinciale 29 a Caneva.

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno alle 18 per un incidente a Caneva sulla SP 29 in località Case Franzago per che ha visto un’auto uscire di strada e, dopo numerose capovolte, terminare ruote all’aria nel campo sottostante la sede stradale.

I pompieri hanno collaborato in piena sinergia col personale sanitario alle operazioni di imbarellamento e trasporto al piano stradale dei due occupanti, che sono stati trasportate agli ospedali locali con vari traumi.

Le operazioni sono terminate con la messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente. Presenti sul posto anche i carabinieri.