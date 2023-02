Escursionista cade per venti metri nel dirupo a Verzegnis

L’escursionista è stato trasportato all’ospedale in elicottero.

Tra le 11 e 30 e le 14 e 30 circa si è svolta una operazione di soccorso in quota nelle Alpi Carniche in un dirupo boschivo dove un escursionista è caduto per una ventina di metri a Verzegnis dopo essere scivolato su un tratto ghiacciato perdendo aderenza mentre percorreva il sentiero CAI 811.

L’incidente è accaduto in un tratto compreso tra Malga Avrint e il Bivacco Carcadè. L’uomo si è fermato in prossimità del fondo di un canale torrentizio e da qui è riuscito lui stesso a chiamare i soccorsi. Mobilitate le squadre di terra della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, con cinque tecnici, e la Guardia di Finanza, che si sono portati a Sella Chianzutan per eventuale supporto alle operazioni.

A recuperarlo è stata l’equipe dell’elisoccorso regionale, che ha calato medico e il tecnico di elisoccorso nel dirupo. L’intervento è stato laborioso perché il luogo era particolarmente impervio e vegetato. Il ferito ha riportato la frattura di una gamba ed è stato elitrasportato in ospedale.