Incidente a Cervignano, auto contro un albero.

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 giugno, a Cervignano del Friuli. Secondo le prime informazioni raccolte, intorno alle 13.30 un’auto, per cause ancora da accertare, rimasta senza controllo da parte del guidatore è andata a schiantarsi contro un albero a bordo strada mentre percorreva via Caiu.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con ambulanza ed elicottero. Dopo essere estratto dall’abitacolo completamente distrutto dell’auto, il conducente è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Udine.