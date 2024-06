Le parole di Anna Micelli dopo la rielezione a sindaco di Resia.

Nel suo secondo mandato come sindaco di Resia, Anna Micelli continuerà a “cercare soluzioni ai problemi della comunità e del territorio”. Non solo: la conferma alla guida del centro friulano e delle sue frazioni arriva quando si potranno finalmente inaugurare i progetti messi in cantiere nel precedente quinquennio.

“La priorità è la scuola: entro fine giugno ci sarà la posa della prima pietra del nuovo complesso scolastico. Per la comunità resiana vuol dire servizi e opportunità alle famiglie. In un territorio che conta una valle di 119 chilometri quadrati 60 chilometri di strade comunali, garantire il servizio scolastico è un messaggio di fiducia e speranza”, ha detto Micelli. Il nuovo edificio scolastico sarà realizzato ex novo con ogni criterio di antisismicità: un progetto che presenta maggiori costi-benefici rispetto al recupero dell’esistente.

E dopo la scuola, il lavoro: “Stiamo finalizzando gli accordi con Eurolls per l’apertura di una nuova unità produttiva che porterà ulteriori assunzioni”. La multinazionale dell’acciaio ha già uno stabilimento a Resia: “E’ una sfida che sta proseguendo con successo, nonostante le difficoltà logistiche”. Il riferimento è alla situazione ancora critica della viabilità locale, con la strada provinciale che, dopo il devastante incendio del 2022. Il rimedio, anche in questo caso, è arrivato nel precedente mandato della sindaco: “Abbiamo installato totem di soccorso, dotati di tecnologia satellitare, per garantire le comunicazioni urgenti nei luoghi dove il segnale cellulare non arriva. I test dei dispositivi sono andati molto bene, presto saranno pienamente operativi”.

“La montagna vive se ci vivono le persone: ogni servizio è importante”, afferma Micelli, che continua a promuovere lo stile di vita di un contesto unico, perfetto per le famiglie come per l’imprenditorialità. Micelli è stata confermata con il 100% dei voti (512), da candidata sindaco della lista “Vota Resia” che, in questa tornata elettorale, non ha visto altre liste concorrenti.