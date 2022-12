Incidente sulla Cimpello Sequals, tre persone ferite

L’incidente tra due auto nel pomeriggio sulla Cimpello Sequals.

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto questo pomeriggio lungo la Cimpello Sequals nel territorio del comune di Zoppola. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine inviate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, due macchine si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza 112 la chiamata è stata transitata alla centrale Sores che ha inviato subito sul posto due ambulanze provenienti da Pordenone e l’elisoccorso. Due persone sono state trasportate all’ospedale di Pordenone con le ambulanze e una terza persona è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udinem tutti in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario, in particolare per liberare le persone rimaste incastrate negli abitacoli delle vetture.