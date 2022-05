L’incidente a Cividale.

Incidente questa mattina a Cividale del Friuli. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada andando a terminare la sua corsa tra gli alberi e ribaltandosi su un fianco.

Ferita una ragazza che è stata soccorsa dal personale sanitario, dopo le prime medicazioni sul posto è stata portata al pronto soccorso: le sue condizioni comunque non sono gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Cividale che hanno aiutato i soccorritori nelle operazioni e hanno messo in sicurezza l’auto e la zona interessata dall’incidente.

