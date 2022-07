L’incidente nel pomeriggio a Cividale.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Cividale del Friuli. Per cause in corso di accertamento, forse dovute a una mancata precedenza, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Trieste e via Tombe Romane.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un ambulanza che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte.