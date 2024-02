L’incidente questa mattina a Claut.

E’ stata trasportata in volo all’ospedale di Udine, in condizioni piuttosto serie, la donna che, questa mattina, poco dopo le 7, è rimasta coinvolta nell’incidente sulla SR 251 a Claut. Secondo una prima ricostruzione l’auto avrebbe tamponato il furgone che la precedeva finendo poi contro il muro.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago che, operando in completa sinergia con il personale sanitario, ha utilizzato le cesoie e il divaricatore idraulici per creare un varco tra le lamiere ed estrarre dalla vettura la giovane donna che si trovava alla guida del veicolo.

Una volta estratta dall’abitacolo la ferita è stata trasportata dalla strada fino al greto del fiume Cellina dove era in attesa l’elicottero sanitario. Per calare la barella i vigili del fuoco hanno posizionato le scale in dotazione per creare uno scivolo dove far scendere la barella e, utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpinistica, con corde carrucole e altre attrezzature hanno allestito un paranco per controllare la discesa di barella e ferita.

Terminato il soccorso alle persone i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto anche i carabinieri Carabinieri.