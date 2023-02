Auto finisce nel fosso dopo l’incidente, una donna e un bambino di 6 anni in ospedale

L’incidente questo pomeriggio a Codroipo.

Incidente questo pomeriggio a Codroipo, lungo la statale 13 pontebbana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Codroipo, due auto si sono scontrate all’altezza della rotonda di Zompicchia.

Nello scontro, uno dei due mezzi è finito in un fossato a bordo della strada. Tre le persone coinvolte: il conducente della prima auto è rimasto illeso, nell’altra vettura una ferita una donna di circa 60 anni. Assieme alla donna viaggiava anche un bambino che grazie al corretto uso dei sistemi di ritenuta sembra non aver riportato traumi anche se, considerata la sua giovane età è stato comunque accompagnato al pronto soccorso per tutti i controlli del caso. Illeso il conducente del secondo veicolo coinvolto nell’incidente.

Sul posto sono intervenute due ambulanze da Codroipo e San Vito al Tagliamento che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. I Vigili del fuoco volontari di Codroipo hanno collaborato con il personale sanitario, presente sul posto con due ambulanze, per spinalizzare la guidatrice. I due feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di San Daniele del Friuli.